A nova-iorquina Stefani Joanne Angelina Germanotta, mais conhecida pelo nome artístico de Lady Gaga, completa 35 anos de idade neste 28 de março. Um dos maiores ícones do pop em todos os tempos, a cantora Lady Gaga vendeu 124 milhões de discos desde que lançou seu primeiro álbum, The fame, em 2008. Desde então já recebeu 12 Grammys pelo seu trabalho musical. Na era digital Gaga também é uma das artistas mais acompanhadas com a marca de 10,7 bilhões de visualizações, somando todos os clipes de grandes hits, como Alejandro, Poker face e Bad romance.

Ele também vem construindo uma carreira relevante em atuações em séries como American Horror Story, onde venceu o Globo de Ouro, e no remake de “Nasce uma estrela”, que lhe rendeu um Oscar na categoria de Melhor canção original, com o hit “Shallow”. Seu próximo trabalho será ao lado de Adam Driver no longa House of Gucci, que narra a história do assassinato de Maurizio Gucci pelas mãos de um sicário contratado por sua ex-mulher, Patrizia Reggiani.

Hoje no Twitter, o nome de Lady Gaga é um dos mais comentados no mundo e os fãs prestam suas homenagens à ela. Nós nos juntamos a eles e selecionamos 6 trabalhos da artista para celebrar a data. Confira:

