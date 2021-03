A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmou em boletim divulgado na última sexta-feira (dia 26) que a pandemia “rejuvenesceu”, ou seja, está acometendo cada vez mais a população jovem, e que medidas mais restritivas são necessárias para conter o avanço do novo coronavírus no Brasil.

Segundo o boletim, as faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos têm sido mais atingidas pelo vírus na pandemia. O aumento nos casos de Covid-19 nesses grupos foi de 565,08%, 626% e 525,93%, respectivamente.

Leia também:

Estado de São Paulo ultrapassa 70 mil mortes por Covid-19

Após ButanVac, governo diz que recebeu pedido de teste de vacina do governo federal

A Fiocruz recomenda ainda a vacinação da maior parte da população, aliada à restrição da circulação e de todos os serviços não essenciais, distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos.

“O país se encontra em uma situação de colapso do sistema de saúde, ao mesmo tempo que a pandemia vem ganhando novos contornos afetando faixas etárias mais jovens. Diante desse novo cenário, os especialistas defendem a adoção de dois grupos de medidas interconectados. No primeiro grupo, as medidas urgentes, que envolvem a contenção das taxas de transmissão e crescimento de casos através de medidas de bloqueio ou lockdown”, diz a fundação.

Feriadão em São Paulo

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Para tentar frear o rápido avanço das contaminações por Covid-19, a cidade de São Paulo determinou a antecipação de uma série de feriados. As folgas começaram ontem e se estendem até o dia 4 de abril.

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) foram movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga, até dia 4.

Esta não é a primeira vez que a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) decide antecipar feriados para conter a contaminação a disseminação do coronavírus na pandemia.

Em maio de 2020, a Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra.

Fase Emergencial prorrogada

O governo de São Paulo anunciou ontem que a Fase Emergencial será prorrogada até o dia 11 de abril. A previsão inicial era de que a medida terminasse no dia 30 deste mês.

A chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo estende a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo.

Assim, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas nesse período.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

O governo fez ainda algumas recomendações, como o escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria (das 5h às 7h), do comércio (das 9h às 11h) e do setor de serviços (das 7h às 9h) para evitar aglomerações no transporte público.