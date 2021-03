Ana Maria de Melo, mãe do padre Fábio de Melo, morreu aos 83 anos na manhã deste sábado (dia 27), em Uberlândia, em Minas Gerais. Ela estava internada desde o dia 15 deste mês, com Covid-19.

Em perfil no Instagram, o padre prestou sua última homenagem. “Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma.

Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer”, escreveu.

O padre Fábio de Melo lembrou ainda de uma passagem que viveu quando visitou a cidade de Fátima, Portugal. “Eu liguei para a senhora e disse: ‘mãe, eu estou em Fátima!’ A senhora imediatamente me disse: ‘Então, quando você estiver diante de Nossa Senhora, diga que eu mandei um beijo pra ela. Fala que é a Ana Maria, ela sabe quem é…'”

O texto continua: “O dia mais temido chegou. O dia de continuar neste mundo tão empobrecido, sem o precioso simbólico da filiação, sabendo que você não estará mais por aqui. Guarde meu coração com o seu. Até o dia que Deus voltar a me permitir deitar a cabeça no seu colo, enquanto você faz carinho nos meus cabelos, me chamando de Fabinho.”

Primeira dose

Ana Maria de Melo chegou a tomar a primeira dose contra a Covid-19 no dia 4 de março. Contudo, quatro dias antes de receber a segunda dose do imunizante, a idosa precisou ser hospitalizada.

“Só Deus sabe a angústia que tomou conta de mim. Uma questão de cinco dias antes, horas, e a vacina teria gerado alguma imunidade. Há em mim uma sensação de fracasso. O número 5 nunca foi tão decisivo em minha vida”, disse o padre Fábio de Melo.