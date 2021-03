A Mega-Sena, concurso 2356, pode pagar na noite deste sábado (dia 27) prêmio acumulado no valor de R$ 27 milhões. Leva a bolada quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Na última quarta-feira (dia 24), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou.

Leia também:

Na ocasião, 29 apostadores “bateram na trave” ao acertar cinco pontos. Cada um deles recebeu R$ 78.428,97.

Outras 2.014 apostas adivinharam quatro dezenas e receberam prêmios individuais de R$ 1.613,30 na Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena

Agência Brasil

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Ainda dá tempo de apostar para o sorteio de hoje. Os palpites podem ser feitos até 19h, em qualquer casa lotérica.

É possível ainda jogar na Mega-Sena e em qualquer outra loteria da Caixa Econômica Federal pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online.

Lotofácil

Além da Mega-Sena, hoje é dia de Lotofácil. O concurso 2192 pode pagar R$ 3,3 milhões a quem acertar as 15 dezenas.

Na última sexta-feira (dia 26), nenhum apostado levou o prêmio principal.

No entanto, 338 apostas fizeram 14 pontos. Cada uma delas recebeu R$ 964,99.

Também levou prêmio quem acertou 13 dezenas. Ao todo, 8.095 pessoas ganharam R$ 25.

Relembre como foi o sorteio anterior.

Quina

Já a Quina, concurso 5526, pode pagar R$ 7,4 milhões neste sábado. Já pensou? Para isso, a apostador deve prever as cinco dezenas sorteadas.

Ainda ontem, ninguém saiu com o prêmio máximo.

Entretanto, quem fez quatro pontos ganhou R$ 10.367,52. Foram 58 apostas no total.

O terno (três dezenas) pagou R$ 158,88 para 5.691 apostas.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja aqui.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

O único dia em que não há sorteios é domingo.