Na quarta-feira da semana que vem vence o prazo para o ganhador da Mega da Virada retirar os R$ 162,625 milhões a que tem direito.

A Mega da Virada, sorteada no último dia de dezembro de 2020, teve o maior prêmio da história da loteria, com R$ 325,250 milhões.

Dois apostadores ganharam na loteria, mas apenas um, de Aracaju (SE) apareceu para retirar sua parte. A outra aposta foi feita por canal eletrônico, e o apostador nunca apareceu para receber sua parte na bolada da Mega.

E, de acordo com as regras da Caixa Econômica Federa, o ganhador tem 90 dias para retirar o prêmio, caso contrário a fortuna será repassada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Os números sorteados em dezembro foram

17 – 20 – 22 – 35- 41- 42

Por mais estranho que pareça, esse não é o único caso de ganhadores de fortuna em loterias que esquecem de pegar seu dinheiro. De acordo com a Caixa, somente no ano de 2020 mais de R$ 300 milhões em prêmios de loteria nunca foram sacados pelos sortudos ganhadores.