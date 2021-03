O Brasil atingiu na última sexta-feira (dia 26) a triste marca de 2.400 mortes diárias por Covid-19, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Trata-se de um novo recorde.

O número é 36,2% maior do que o de 14 dias antes (1.762 mortes) e 108,1% superior ao de um mês antes (1.153 óbitos).

Leia também:

Pandemia ‘rejuvenesce’ e mais restrições são necessárias, aponta Fiocruz

Hoje é dia de Mega-Sena; prêmio está acumulado em R$ 27 milhões

Os casos diários, também segundo a média móvel de sete dias, chegaram a 76.146 ontem, 7,9% a mais que 14 dias antes (70.593 casos) e 42,5% acima de um mês antes (53.422 casos).

Mortes em São Paulo

O número de mortes pela Covid-19 chegou a 70.696 no Estado de São Paulo ontem,, com a inclusão de 1.193 óbitos informados nas últimas 24 horas devido ao represamento de dados provocado por mudança no sistema federal realizada nesta semana. A informação foi divulgada pelo governo.

Os critérios de registros de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave foram alterados na última terça-feira (dia 23), dificultando a notificação por parte dos municípios e provocando queda no número de mortes de quarta-feira (dia 24). As mudanças foram anuladas neste mesmo dia, mas os dados ainda estão impactados pela medida.

Em toda a pandemia, já houve 2.392.374 casos confirmados da doença, com 2.047.266 de pessoas recuperadas. Desse total, 238.167 foram hospitalizadas e tiveram alta.

Ontem havia mais de 30,5 mil pessoas hospitalizadas devido à Covid-19. ao todo são 30.549 internados, sendo 12.674 pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 17.875 em enfermaria.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI foram de 91,6% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo.