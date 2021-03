O prêmio acumulado da Super Sete para o sorteio desta sexta-feira é de R$ 4,2 milhões e será pago para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete foram:

1 – 4 – 1 – 5 – 8 – 2 – 5

Três apostadores três apostadores acertaram apenas 6 números no sorteio da última quarta-feira e cada um deles ganhou R$ 17.100,47.

A Loteria pagou ainda R$ 615,86 para 119 apostadores que fizeram cinco dezenas.

A partir das 20h tem sorteio da Lotofácil, Lotomania e Quina. As apostas nestas loterias podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas.

No sorteio da Lotofácil desta quinta-feira, um apostador de Curitiba, no Paraná, e outro de Blumenau, em Santa Catarina, fizeram os quinze pontos no sorteio realizado na última quinta-feira. Eles ganharam prêmios individuais de R$ 1.967.138,86.