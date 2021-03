O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (dia 26) que a Fase Emergencial será prorrogada até o dia 11 de abril. A previsão inicial era de que a medida terminasse no dia 30 deste mês.

A gestão estadual decidiu pela prorrogação por conta do aumento de casos de Covid-19 e consequente colapso no sistema de saúde.

Ao todo, o novo coronavírus já tirou a vida de mais de 70 mil pessoas todo o Estado. Entre ontem e hoje, São Paulo registrou 1.193 mortes – um triste recorde.

Entenda a Fase Emergencial

A chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo estende a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo.

Assim, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas nesse período.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

O governo fez ainda algumas recomendações, como o escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria (das 5h às 7h), do comércio (das 9h às 11h) e do setor de serviços (das 7h às 9h) para evitar aglomerações no transporte público.

Além disso, o uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes, é prudente, assim como a redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível.

De acordo com o governo, as medidas provocam a remoção temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nos municípios.

Feriadão como mais uma estratégia

Algumas cidades do Estado anteciparam feriados nacionais para reduzir a circulação e, assim, frear o avanço da doença. Na Capital, a sequência de folgas começou hoje e vai até o dia 4 de abril.

Esta não é a primeira vez que a gestão do prefeito Bruno Covas decide antecipar feriados para conter a contaminação a disseminação do coronavírus.

Em maio de 2020, a Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra.