Após uma negociação entre o governo e partidos da oposição, deputados aprovaram a Lei de Orçamentária Anual 2021 em sessão do Congresso ontem. Foram 346 votos a favor e 110 contrários. O projeto era apreciado durante a noite pelo Senado, última etapa antes da sanção presidencial.

Para acelerar a votação, o Executivo se comprometeu com a esquerda em fazer reajustes posteriores, por meio de abertura de créditos extraordinários, para recompor cortes em áreas como saúde, educação e no censo demográfico a ser realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) neste ano.

Coube ao líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), costurar o acordo. “Façamos, na próxima semana ou no primeiro momento, uma reunião para estudarmos a tempo uma discussão breve sobre composição do orçamento das universidades, na área da saúde, assuntos que são primordiais”, disse Gomes no plenário.

Apesar do acordo, os partidos orientaram contra a aprovação do Orçamento, mas deixaram de obstruir a votação, com exceção do PSOL e do Novo.

Com o cobertor curto, o Congresso fez uma série de manobras para construir a redação final e atender pressões por emendas parlamentares. O senador Márcio Bittar (MDB-AC) cancelou R$ 26,46 bilhões em despesas do seu parecer. A tesourada maior foi feita nas despesas obrigatórias de Previdência Social, no valor de R$ 13,5 bilhões. Deste total, R$ 11,6 bilhões são para os benefícios da previdência urbana e R$ 1,9 bilhão para aposentadorias e pensões dos trabalhadores rurais.

O relator também cortou R$ 2,6 bilhões de despesas para o pagamento do seguro-desemprego e R$ 7,4 bilhões do abono salarial. Essa última medida foi permitida porque foi aprovado o adiamento do pagamento para 2022.

O corte é uma manobra contábil para cumprir o acordo de aumento das emendas negociado durante a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do auxílio emergencial há duas semanas.

Com a manobra contábil, o Congresso consolidou articulação para assumir o controle de quase R$ 46 bilhões em recursos do Orçamento federal deste ano. O volume de emendas parlamentares, indicadas por deputados e senadores para seus redutos eleitorais, é uma pressão contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. O clima de “festa das emendas”, conforme classificado pelos próprios congressistas, vai, na prática, estourar o teto de gasto e exigir um bloqueio do Orçamento para garantir o seu cumprimento em 2021.

Só de emendas colocadas diretamente pelo relator serão R$ 26 bilhões. Esses recursos serão negociados entre parlamentares e ministérios do governo.