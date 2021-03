Criado em 26 de março de 1991, o Mercosul completa hoje 30 anos e a avaliação da indústria é de que o bloco trouxe muitos benefícios econômicos, mas é preciso avançar mais.

Em declaração conjunta pelo Conselho Industrial do Mercosul, os líderes de entidades industriais de quatro países do bloco (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) defendem a retomada do crescimento econômico do grupo, maior participação do setor empresarial na agenda econômica e comercial do bloco, fortalecimento do livre comércio e ampliação de acordos com países estratégicos que resultem em ganhos efetivos.

Representando o Brasil no conselho, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) avalia que, durante as três décadas, o Mercosul contribuiu para a redução de barreiras tarifárias e atração de investimentos externos que formaram uma integração produtiva em setores de forte impacto econômico e social.

“O Mercosul é a mais relevante iniciativa de inserção internacional do Brasil até o momento. Porém, o futuro do bloco depende de mais crescimento econômico, do aumento da competitividade e da maior integração interna dos países”, destaca o presidente da CNI, Robson Andrade. A avaliação da entidade é que é preciso melhorar, sem perder os benefícios atuais do bloco. “O bloco parou de crescer e isso prejudica o Brasil.

Para a entidade, outros desafios são as barreiras não tarifárias e a demora para internalizar compromissos. Um exemplo, segundo a CNI, é o acordo para liberalização de compras governamentais do Mercosul, celebrado em 2017, mas continua no Congresso.