O juiz substituto da 21ª Vara Federal de Brasília, Rolando Spanholo, considerou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso Nacional no fim de fevereiro que autorizava a iniciativa privada a importar vacinas contra a covid-19 contando que as empresas doassem 100% das unidades para o SUS (Sistema Único de Saúde).

Em sua decisão, o juiz autorizou que o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo importem vacinas contra o novo coronavírus. As entidades podem, imediatamente, imunizar seus associados sem a necessidade de doar qualquer dose para o SUS, como determinava a lei derrubada.

A decisão é de primeira instância, portanto, ainda pode ser revertida caso a AGU (Advocacia-Geral da União) entre com recurso e leve a discussão para o TRF-1, o que deve ocorrer. Mas, neste momento, há um precedente para que outras entidades privadas entrem na Justiça para comprar e utilizar vacinas contra o coronavírus em funcionários, por exemplo.

“Obrigar pessoas jurídicas do direito privado a doarem parte das vacinas por elas adquiridas viola as previsões constitucionais que tratam de confisco, tributação regular, requisição administrativa, desapropriação e doação voluntária”, argumentou o magistrado para declarar a lei inconstitucional.

O juiz também afirmou que a obrigação de doação integral dos imunizantes ao SUS estava desestimulando a sociedade civil, os empresários e instituições de participarem da compra de vacinas contra o coronavírus. Segundo ele, a lei estava atrasando ainda mais o processo de imunização no país.

A decisão da Justiça do Distrito Federal vem no mesmo dia em que a Polícia Federal decidiu abrir inquérito para investigar vacinação de empresários e políticos com doses da Pfizer no estado de Minas Gerais (veja mais abaixo).

De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a lei, agora considerada inconstitucional, autorizava empresas a negociar vacinas com a exigência que qualquer compra teria que ser 100% doada ao SUS até que todos os grupos estabelecidos como prioritários no país – cerca de 77 milhões de brasileiros – estivessem vacinados. Depois desse limite, 50% das doses ainda teriam que ser doadas ao governo.

Isenção

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que empresas que doarem vacinas para o SUS poderão ganhar isenção do governo. A medida foi especulada antes da decisão da Justiça do Distrito Federal.