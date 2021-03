A cidade de São Paulo terá um fim de semana de calor, conforme indica previsão do Climatempo.

No sábado (dia 27), o dia começa com sol e há aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em meio ao calor, há 83% de chances de precipitações.

Leia também:

São Paulo prorroga Fase Emergencial até 11 de abril Santander abre 100 vagas para profissionais de TI em São Paulo

A mínima será de 20ºC e a máxima chega aos 33ºC.

No domingo (dia 28), tanto as chances de chuva como o passar do dia se repetem.

Os termômetros, porém, apresentam leve mudança. O calor continua. A temperatura mínima será de 21ºC e a máxima, 32º.