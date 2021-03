Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) detectou a presença do coronavírus na saliva de pacientes que morreram de covid-19, de acordo com noticiado pela Agência Fapesp.

Os pesquisadores retiraram amostras de tecido dos pacientes diagnosticados e mandaram fazer biópsia, testes de RT-PCR e exame histopatológico, que detectaram a presença do SARS-CoV-2 na gengiva.

A descoberta confirmou a suspeita dos pesquisadores de que o vírus poderia se replicar na cavidade bucal e contaminar a saliva do paciente. Isso poderia acontecer por exposição das células epiteliais da gengiva à cavidade bucal ou pela migração do vírus pela corrente sanguínea.

“A presença do SARS-CoV-2 no tecido periodontal pode ser um dos fatores que contribuem para a presença desse vírus na saliva de pacientes infectados e demonstra que as origens do novo coronavírus em gotículas salivares não são somente as vias respiratórias”, segundo Bruno Fernandes Matuck, da FM-USP.

Antes da covid-19, poucos vírus haviam sido encontrados nos tecidos gengivais de pacientes, entre eles a herpes simples.

A detecção do vírus nas células epiteliais da boca também indica que a periodontite, inflamação do tecido da gengiva, aumenta o risco de agravamento do quadro de covid-19, de acordo com os cientistas.

Isso ocorre porque pacientes com periodontite tem um fluxo de secreção de fluídos gengivais maior, que acarreta também uma elevação da carga viral.

O resultado da pesquisa foi publicado no Journal of Oral Microbiology.

Vacina ButanVac

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira que o Instituto Butantan vai começar a testar uma vacina contra covid-19 produzida no Brasil, que deve estar pronta em meados de julho.

Até o momento, ela está sendo chamada de ButanVac e o Instituto deve pedir ainda nesta sexta a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para iniciar a fase de testes em humanos, que deverão também ser acompanhados pela Organização Mundial de Saúde.

Os testes pré-clínicos em animais já foram realizados. Os testes da fase 1 e 2, que avaliam a segurança e as capacidade de imunizar o paciente, devem envolver 1,8 mil pessoas. Após a terceira fase, na qual é medida a eficácia da vacina, o Instituto já pode pedir o uso emergencial e o registro final da vacina.

De acordo com Doria, o governo espera fornecer aos estados de todo país 40 milhões de doses no segundo semestre desse ano.