Nesta sexta-feira, idosos com idades entre 69 e 71 anos começam a tomar a vacina contra covid-19 em todo o estado de São Paulo.

Na capital, o público estimado em 245,3 mil idosos podem se vacinar em qualquer uma das 468 Unidades Básicas de Saúde espalhadas pela cidade, nos 19 postos de drive-thru, nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas.

A tabela de vacinação em São Paulo está assim:

Professores e agendes de educação com mais de 47 anos – a partir de 12 de abril

Policiais e agentes de segurança – a partir do dia 5 de abril

Idosos (com mais de 69 e menos de 72 anos – a partir de 26/03

Idosos (com mais de 72 anos – desde 19/3/2021);

Idosos (com mais de 75 anos – desde 15/3/2021);

Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

População indígena vivendo em terras indígenas;

Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos) desde 12/02/2021);

• Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa);

• Profissionais Sepultadores, Veloristas, Cremadores e Condutores de Veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Pré-Cadastro

Para se vacinar, o idoso precisa apenas apresentar documento de identificação com foto e data de nascimento e o CPF. A Secretaria municipal da Saúde pede a todos que façam o pré-agendamento no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que tem o intuito de agilizar o atendimento e evitar aglomerações nos postos de vacinação.

A Secretaria também pede que as pessoas evitem irem todas nesta sexta aos postos para se vacinarem para evitar longas filas. É possível se vacinar nos postos em qualquer dia da semana, diminuindo o risco de exposição.

VACINA Drive-thrus

Os 19 postos de drive-thru da cidade estarão vacinando nesta sexta os idosos acima dos 69 anos e aplicando também a segunda dose para quem já tomou a primeira.

O drive-thru do Pacaembu encerrou as atividades e quem tomou a primeira dose no local pode buscar outro posto para tomar a segunda dose da vacina.

Confira a lista dos postos de vacina drive-thru na cidade

Governo de SP

Quem tomou a primeira dose no estádio do Pacaembu, que encerrou as atividades no dia 3, pode procurar qualquer um dos postos de vacinação da cidade, incluindo os drive-thrus.

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4 -CEP: 08295-005

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF – CEP: 04815-160

4) CLUBE HEBRAICA

Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube – CEP: 01455-110

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – CEP: 01156-000

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15 – CEP: 05724-002

7) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

8) PARQUE VILLA LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

10) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – CEP: 03930-110

11) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38 – CEP: 02012-021

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400 – Jardim América – CEP: 01428-900

13) SHOPPING ANALIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo – CEP: 03342-900

14) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga – CEP: 04263-200

15) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão 5 – Interlagos – CEP: 04661-200

16) SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima – CEP: 04902-005

17) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista – CEP: 08160-495

18) MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro – CEP: 04753-060

19) SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – CEP: 03622-000

UBS’s com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMA’s/UBS’s Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAE’s

Veja a relação clicando aqui

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã