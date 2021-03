O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (dia 25) mais de 30,5 mil pessoas hospitalizadas por conta da Covid-19.

Ao todo são 30.549 internados, sendo 12.674 pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 17.875 em enfermaria.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI registram hoje 91,6% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo. Foram registradas também 18.447 novas infecções por Covid-19 confirmadas desde ontem, chegando ao total de 2.370.885 casos da doença em toda a pandemia.

Mudança no sistema

O Ministério da Saúde alterou nessa semana os critérios de registros de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave no sistema Sivep Gripe, o que impactou os balanços da quarta-feira (dia 24). Desde ontem, foram reportados no sistema oficial do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 599 óbitos e, com isto, já são 69.503 mortes em toda a pandemia no Estado.

Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 2.044.235 pessoas estão recuperadas, sendo que 236.230 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Fase Emergencial

Está vigente até o dia 30 deste mês a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição. O objetivo é frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.

Neste período, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

Feriadão na Capital para conter Covid-19

A Prefeitura de São Paulo antecipou cinco feriados municipais para tentar frear o avanço da Covi-19 na cidade. As folgas começam amanhã (dia 26).

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) serão movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga, até dia 4.

O intuito é reduzir a circulação de pessoas e mira setores que seguem funcionando na Fase Emergencial do Plano São Paulo.