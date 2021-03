Os homicídios na cidade de São Paulo tiveram queda no mês de fevereiro, divulgou nesta quinta-feira (dia 25) a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Latrocínios (roubo seguido de morte), todas as modalidades de roubo, furtos e sequestros também caíram.

Segundo o levantamento, os casos de morte intencional (homicídio) recuaram 40,4% no segundo mês do ano em comparação com igual período de 2020. A quantidade passou de 57 para 34. No indicador de vítimas desse crime a queda foi de 44,3%, passando de 61 para 34.

Com os resultados, as taxas dos últimos 12 meses (de março de 2020 a fevereiro de 2021) ficaram em 5,31 casos e 5,68 vítimas de homicídio dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Os casos e vítimas de roubo seguido de morte também caíram. Em ambas as situações, as quantidades passaram de 7 para 5.

Houve, no entanto, uma alta de 5,9% no indicador de estupro na comparação entre fevereiro deste 2021 e igual mês do ano passado. O número passou de 205 para 217.

Mais indicadores

Todas as modalidades de roubos foram reduzidas em fevereiro de 2021 se comparado a igual período de 2020.

Os roubos em geral recuaram 25,1%, com um total de 10.858 boletins, ante 14.503.

Quanto aos roubos de veículos, a queda foi de 28,8%. O número passou de 1.522 para 1.083 .

Os roubos de cargas caíram 5,6%. O indicador passou de 269 para 254.

No período também não foram registrados casos de extorsão mediante sequestro ou roubo a banco.

Números do Estado

O Estado de São Paulo também terminou o mês de fevereiro com redução nos casos e vítimas de latrocínio e em todas as modalidades de furtos, além de roubos em geral, a bancos e de veículos.

As ocorrências de roubo seguido de morte passaram de 22 para 12. O número de vítimas deste crime passou de 24 para 12.

Os homicídios dolosos, porém, cresceram 8,1%, passando de 210 para 227, e o número de vítimas deste crime subiu 9,6%, passando de 218 para 239.

Em fevereiro deste ano, os estupros também tiveram elevação. O indicador teve alta de 11,1%, com um total de 983 registros, ante 885.

Todas as modalidades de furtos recuaram em todo o território paulista. Os furtos em geral caíram 25,7% em fevereiro de 2021 se comparado a igual mês de 2020. O número passou de 47.015 para 34.933.

Nos furtos de veículos, o recuo foi de 5,7%, com um total de 6.232 boletins, ante 6.610.

A tendência se estendeu para os roubos em geral. O indicador também diminuiu no período. A queda foi de 20,2%, passando de 23.708 para 18.925.

Os roubos de veículos foram reduzidos em 23,5% no segundo mês do ano em comparação com fevereiro do ano anterior. A quantidade passou de 3.242 para 2.480.

O indicador de roubo a banco indicou um total de três ocorrências. No segundo mês de 2020 foram contabilizados seis boletins desse crime.

Já os roubos de cargas subiram 0,8%, passando de 519 para 523.

O indicador de extorsão mediante sequestro ficou zerado em um mês de fevereiro.