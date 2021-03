O Posto de Apoio à Mulher, no Terminal Sacomã, na Zona Sudeste de São Paulo, continuará prestando atendimento a vítimas de abuso sexual e violência doméstica durante os feriados municipais antecipados na cidade que começam amanhã (dia 26) e vão até dia 4 de abril.



Inaugurado no último Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o posto é uma iniciativa conjunta entre as secretarias municipais de Mobilidade e Transportes e de Direitos Humanos e Cidadania com a SPTrans.

O local funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h, com atendimento realizado por assistente social e inclui uma sala reservada para atendimento sigiloso. Nos feriados, o esquema segue. Há também espaço com livros infantis e material para crianças, enquanto a mulher for atendida.

Serviços de saúde no Estado

Durante os feriados, a Secretaria de Estado da Saúde informou que manterá abertos os seus serviços localizados na Capital. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O mesmo ocorrerá nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), no CRI (Centro de Referência ao Idoso)Norte e no IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) na Zona Leste.

As Farmácias de Medicamentos Especializados também manterão o atendimento em expediente normal durante os feriados. As únicas exceções serão as unidades farmacêuticas Dose Certa, que não terão atividades nestas datas.