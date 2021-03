Dois serviços essenciais nessa pandemia, a segurança pública e a educação, terão seus profissionais vacinados contra a covid-19 em São Paulo a partir do mês que vem.

A imunização das equipes da segurança, incluindo aí policiais, bombeiros e os guardas-civis das prefeituras, vai começar no próximo dia 5 de abril, uma segunda-feira.

Já a vacinação dos profissionais das redes pública e privada da educação terá início dia 12 e vai reunir, além de professores, também diretores, inspetores e outros funcionários das escolas.

O anúncio foi feito ontem pelo governo de São Paulo, que deverá se tornar o primeiro estado a imunizar estes profissionais, que estão entre as categorias que mais têm pressionado as autoridades.

Neste primeiro momento, receberão as doses contra a covid-19 apenas os profissionais da educação com mais de 47 anos de idade.

Secretário da Educação, Rossieli Soares, disse que a distribuição das doses é o caminho para a retomada mais segura das aulas presenciais e chamou atenção para os prejuízos pedagógicos provocados pela covid-19. “Antes da pandemia, cerca de 56% das crianças aprendiam a alfabetização no final do primeiro ano. Hoje, este número não chega a 21% e traz em si ainda mais desigualdade.”

Titular da Segurança Pública, o general João Campos disse que a inclusão das novas categorias vai corrigir distorções, já que os socorristas do Samu foram vacinados e os bombeiros, que fazem o mesmo resgate, ainda não. Ele lamentou a morte de 79 policiais da ativa pela covid-19.

A associação que representa os delegados, a Adpesp, e o sindicato dos professores estaduais, Apeoesp, disseram que o anúncio atende demandas que as próprias categorias vinham fazendo ao estado.

Os professores estaduais estão em greve e são contra a volta às aulas antes da vacinação. Os delegados denunciaram a redução das equipes por conta do afastamento de contaminados do serviço.

Governadores de outros estados temem agora serem ainda mais pressionados pela perspectiva de vacinação destes grupos em São Paulo.

Arregace as mangas

Esquema de vacinação das categorias:

• Profissionais da segurança (policiais militares e civis, bombeiros, guardas-civis, entre outros):

Data: a partir do dia 5 de abril

Público: 180 mil

• Profissionais da educação (professores, diretores, inspetores, entre outros):

Data: a partir do dia 12 de abril

Público: 350 mil

• Serão vacinados nesta primeira etapa os funcionários com mais de 47 anos de idade das escolas estaduais, municipais e particulares, dos ensinos infantil, fundamental e médio

• Os profissionais da rede privada precisam apresentar os dois últimos contracheques para fins de comprovação de vínculo e para evitar fraudes

Fase emergencial pode durar mais 15 dias

Coordenador do centro de contingência que assessora o governo na estratégia de combate à pandemia, o médico Paulo Menezes disse ontem que o grupo deverá recomendar a prorrogação da fase emergencial por mais duas semanas.

Ainda mais restritiva do que a fase 1-vermelha da quarentena, a etapa emergencial está em vigor em todo o estado desde o último dia 15 e tem a previsão inicial de ser encerrada na próxima terça-feira, dia 30.

“Nós avaliamos a situação a partir dos dados de até segunda-feira. Nesse cenário, é possível que seja necessária uma extensão de fase emergencial por um período de 15 dias. Mas esses números mudam ao longo da semana e a avaliação pode mudar também. Isso é dinâmico”, ponderou Menezes.

O governador João Doria (PSDB) disse ontem que anúncios sobre a manutenção ou não da fase emergencial deverão ser feitos amanhã, em entrevista coletiva.

Restrições

A fase emergencial foi determinada para tentar conter o avanço da pandemia, que tem crescido de forma expressiva em março, com sucessivos recordes no número de mortes e internações. Além do comércio não essencial, fechado desde a fase vermelha, essa nova etapa proibiu atividades coletivas nas igrejas, eventos esportivos, fechou escolas e impôs toque de recolher.