A Petrobras anunciou ontem redução de R$ 0,11 nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias. A partir de hoje, o preço médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59, uma queda de 4%.

Já o litro do diesel teve redução de 3,8% e passará a custar R$ 2,75, segundo informações divulgadas pela empresa. Antes de chegar aos postos, os combustíveis têm somados aos valores os impostos e custos de distribuição.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O anúncio da Petrobras segue a queda do preço do petróleo nos últimos dias, quando a commodity chegou a perder 6% do valor na terça-feira, por conta de novas restrições para tentar conter a covid-19, especialmente na Europa. As medidas ampliaram as dúvidas sobre o ritmo de retomada da demanda.

Ontem, porém, o petróleo ensaiava recuperação, principalmente após a divulgação dos estoques nos Estados Unidos, que tiveram aumento abaixo do esperado.

Apesar da redução anunciada pela Petrobras, a segunda no ano, gasolina e diesel acumulam alta apenas em 2021 de 40,76% e 36,14%, respectivamente. Os aumentos seguidos dos derivados do petróleo acompanham a política de preços da empresa, seguindo o mercado internacional.

A estratégia é adotada desde 2017 para tornar o mercado brasileiro competitivo também para a atuação de importadores e não haver desabastecimento no país, segundo a Petrobras.