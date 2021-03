Está em vigor na cidade de São Paulo desde o início da semana o novo rodízio municipal de veículos, com novas regras de restrição adotadas pelo governo municipal para tentar reduzir a aglomeração nos ônibus da cidade e aumentar o isolamento social no combate da pandemia.

Com o novo rodízio, os carros rodam normalmente nos horários da manhã e final da tarde e passam a sofrer restrição nos horários entre 20h e 5h na região conhecida como Centro Expandido de São Paulo.

Nesta quinta-feira, os carros com placa final 7 e 8 NÃO devem circular nos horário e locais determinados.

As placas e horários que os carros não poderão circular pelo centro expandido no período após as 20h são:

Segunda, a partir das 20h – placas final 1 e 2

Terça, a partir das 20h – placas final 3 e 4

Quarta, a partir das 20h – placas final 5 e 6

Quinta, a partir das 20h – placas final 7 e 8

Sexta, a partir das 20h – placas final 9 e 0

O centro expandido de São Paulo corresponde à região delimitada pelas seguintes vias da cidade:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

Feriadão

Começa nesta sexta-feira o feriado prolongado de 10 dias determinado pelo prefeito Bruno Covas em São Paulo.

Cinco feriados municipais foram antecipados, dois deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) pra os dias 26, 29, 30, 31 de março e 1º de abril, que somarão com o feriado nacional da Paixão de Cristo (2 de abril), gerando um feriadão de 10 dias.

A criação de um feriadão é mais uma estratégia do prefeito Bruno Covas para aumentar o isolamento social e tentar frear o avanço da covid-19 na cidade.