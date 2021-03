A Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Fisica (IRPF) de março de 2021.

Ao todo foram liberados R$ 107.012.106,51. Os contribuintes com prioridade legal receberão a restituição em primeiro ligar. São 3.199 idosos acima de 80 anos, 23.087 com idades entre 60 e 79 anos, 2.411 com deficiência física ou mental e 7.894 pessoas que têm no magistério sua principal fonte de renda.

LEIA TAMBÉM:

PF apura falsa oferta de vacinas contra Covid-19

Lotofácil paga prêmio de R$ 4 milhões nesta quinta-feira

PF apura falsa oferta de vacinas contra Covid-19

Para ver se foi incluído no lote residual o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal e acessar o Portal e-CAC, onde é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda.

Os aplicativos para tablets e smartphones também facilitam o acesso e a consulta às declarações do IRPF.

Caso o valor não seja creditado na conta do beneficiário, a restituição ficará disponível por um ano e poderá ser requerida pelo site, na seção Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC.