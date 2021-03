Nesta quinta-feira, motoristas de ônibus de São Bernardo paralisaram o transporte público desde à 0h, no segundo dia consecutivo de greve da categoria na região do ABC.

Os motoristas se concentraram na frente da garagem da empresa BR7 Mobilidade, no bairro Montanhão e avisam que só voltam ao trabalho quando suas reivindicações forem aceitas.

A categoria é contra o atraso do vale-alimentação, férias, participação nos lucros da empresa e adiantamento do salário, que deveria ter sido pago no último dia 20, de acordo com o Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC).

Nesta quarta-feira, foi a vez dos motoristas de Santo André paralisaram o transporte de algumas linhas da cidade, também devido à falta de pagamento.

As viações prejudicadas foram a São Camilo, Auto Viação Triângulo, Viação Ribeirão Pires, Viação Imigrantes, Viação Riacho Grande e Empresa Urbana Santo André, linhas que atendem principalmente as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá.

Um cartaz colocado em frente da uma as garagens dizia: “Sabemos que somos serviço essencial, porém, sem salário e sem alimentação, não dá”.