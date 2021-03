Mesmo com o número de óbitos afetados por uma subnotificação causada por alteração no sistema de registro do Ministério da Saúde, o Brasil chegou na quarta-feira (24) a 300 mil vidas ceifadas pelo novo coronavírus. Foram 1.999 mortes contabilizadas no período de 24 horas, totalizando agora 300.675.

No mundo todo, o país é o segundo a ultrapassar a marca, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, que já registraram 543 mil óbitos em decorrência da covid-19.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O número confirma mais uma vez o intenso agravamento da pandemia no Brasil. O país levou 152 dias para saltar de 100 mil para 200 mil mortes. Desta vez, foram necessários apenas 76 para que a margem de 300 mil fosse superada (veja mais detalhes no gráfico ao lado).

O Brasil já havia quebrado outra infeliz marca na terça-feira: mais de 3 mil mortes registradas em apenas um dia. A diferença para o número de ontem – 1.999 – ocorreu porque o Ministério da Saúde fez alterações no sistema que contabiliza os óbitos nos municípios, de acordo com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Novos campos foram adicionados no Sivep-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), do governo federal. A ação fez os números despencarem artificialmente em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, já que demandou mais tempo para preenchimento. De acordo com o Conass, o ministério voltou atrás da mudança depois.

Caos

A quantidade de vidas perdidas para a covid-19 pouco mais de um ano após o primeiro caso no Brasil escancara um momento de total descontrole da pandemia no país durante uma gestão ineficiente. Foram quatro Ministros da Saúde no período. O atual, Marcelo Queiroga, assumiu o cargo oficialmente na terça.

Além disso, há colapso no sistema de saúde de diversos estados, com falta de vagas nas UTIs, estoques de oxigênio medicinal chegando ao fim e remédios para intubação, como sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares, prestes a acabar.

Com falta de incentivo ao isolamento social, a vacinação se tornou a única esperança de uma luz no fim do túnel, na direção de dias melhores. No entanto, as campanhas de imunização não deslancharam no Brasil, com frequentes paralisações em capitais desde o início.

Brasil em luto: o avanço da morte por covid-19 no país

300.000 mortos:

É número de habitantes de cidades como Suzano (SP) e Mossoró (RN)

Equivale a 100 vezes o número de mortos no ataque às Torres Gêmeas, nos EUA, em 11 de setembro de 2001 (2.996 óbitos)

Equivale a quase 4 estádios do Maracanã lotados

Datas nada comemorativas:

12/03/2020: 1ª morte

16/04/2020: Henrique Mandetta demitido – 1.933 mortes

15/05/2020: Nelson Teich demitido – 14.817 mortes

08/08/2020: 100 mil mortes

07/01/2021: 200 mil mortes

15/03/2021: Eduardo Pazuello demitido – 279.286 mortes

24/03/2021: 300 mil mortes

Média de novas mortes por dia na última semana:

EUA – 978

México – 470

Rússia – 407

Itália – 404

França – 264

Índia – 187

Alemanha – 186

Reino Unido – 84

Um ano depois, Bolsonaro anuncia comitê de combate à pandemia

Mais de um ano após o início da pandemia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou ontem a criação de um comitê para coordenar ações no Brasil contra a covid-19. A formação do grupo foi definida em um encontro de Bolsonaro com os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O procurador-geral da República, Augusto Aras, além de governadores e ministros do governo federal, também estavam presentes.

O presidente afirmou que uma coordenação e um comitê de acompanhamento do combate à crise sanitária serão criados e envolverá os governadores. Bolsonaro também disse que “o enfrentamento à pandemia sem conflito e sem politização é o caminho para sair da crise”.

Bolsonaro se reuniu com representantes dos três Poderes | Divulgação

“Mais do que harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar”, disse em pronunciamento à imprensa no Palácio da Alvorada após o encontro. “Resolvemos, entre outras coisas, que será criado uma coordenação junto aos governadores com o presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus”, completou.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) já havia pedido esta semana união entre os Poderes no Brasil. Os secretários estaduais de Saúde esperavam a criação de uma coordenação nacional desde o início de março.