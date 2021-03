A partir desta sexta-feira (dia 26) alguns serviços estaduais podem ter horários de funcionamento alterados por conta dos feriados em São Paulo, que vai até dia 4 de abril.

Neste período de feriados, a Secretaria de Estado da Saúde manterá abertos os seus serviços localizados na Capital. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos. O mesmo ocorrerá nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), no CRI (Centro de Referência ao Idoso)Norte e no IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) na Zona Leste.

Leia mais:

Aeroportos têm novas regras contra a covid-19

Petrobras: Gasolina e diesel ficam mais baratos

As Farmácias de Medicamentos Especializados também manterão o atendimento em expediente normal durante os feriados. As únicas exceções serão as unidades farmacêuticas Dose Certa, que não terão atividades nestas datas.

A dinâmica de funcionamento dos postos de doação da Fundação Pró-Sangue pode ser conferida no site da instituição.

Sabesp

Os postos de atendimento da Sabesp nas unidades do Poupatempo estão temporariamente fechados durante a fase vermelha do Plano São Paulo em todo o Estado. A medida está em vigor desde o último dia 6 de março e vai até o dia 30.

A Sabesp pede aos cidadãos que utilizem os canais digitais de atendimento. A Companhia disponibiliza a Agência Virtual no site e o aplicativo Sabesp Mobile para celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Outra opção é a Central de Atendimento Telefônico pelos números 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina) e 0800 055 0195 (para demais cidades do interior e litoral).

Educação

A Secretaria de Estado da Educação antecipou seus recessos escolares até 28 de março. Entre os dias 29 de março e 1º de abril, para os municípios em que foram decretados feriados, não haverá aulas.

O CMSP (Centro de Mídias da Educação de São Pualo) vai manter aulas inéditas, com revisão das habilidades trabalhadas no primeiro bimestre letivo, para os municípios onde não há feriado.

Detran

Nos portais do Detran.SP e do Poupatempo, além do aplicativo Poupatempo Digital, o cidadão pode acessar mais de 70 opções de serviços online do departamento estadual de trânsito de São Paulo.

As seis unidades do Detran.SP na Capital, localizadas dentro dos postos do Poupatempo, permanecerão fechadas para atendimentos presenciais enquanto durar a fase emergencial do Plano São Paulo.

Poupatempo

Os 82 postos do Poupatempo em todo o Estado permanecerão fechados enquanto durar a fase emergencial do Plano São Paulo.

Nos canais digitais, por meio do no portal aplicativo Poupatempo Digital, estão mantidos os atendimentos online. Hoje o cidadão conta com 130 tipos de serviços, incluindo os do Detran.SP, como segunda via e renovação da CNH, transferência de veículo, transferência, licenciamento, consulta de IPVA, atestado de antecedentes criminais, entre outros.

Fazenda

Somente os postos da Fazenda na capital e no ABC paulista fecharão no período de 26 de março a 4 de abril. As unidades do interior permanecem com atendimento normal.