A Coca-Cola está com 79 vagas de emprego abertas em várias regiões do País.

Segundo a gigante, as vagas estão abertas em todo o Estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As vagas oferecem carteira assinada e benefícios como vale-transporte e vale-refeição.

Veja algumas das oportunidades:

– Representante de Vendas Externas;

– Representante de Vendas – Pl;

– Médico do Trabalho;

– Técnico de Enfermagem do Trabalho;

– Conferente;

– Promotora;

– Operador de Empilhadeira;

– Motorista Entregador;

– Assistente de Frota;

– Analista de Recursos Humanos;

– Mecânico de Manutenção e Equipamentos

– Vendedor;

– Executivo de Vendas;

– Analista de Bi – Jr;

– Assistente Fiscal;

– Especialista em Desenvolvimento de Fornecedores;

– Mecânico de Equipamentos;

– Analista de Distribuição – Jr.

Os interessados devem se inscrever aqui. No mesmo link é possível conferir detalhes de cada vaga disponível.

PARA QUEM PROCURA A PRIMEIRA CHANCE

Boa notícia para quem procura a primeira oportunidade de trabalho. A Ambev está com 300 vagas de estágio e trainee abertas. A companhia tem oportunidades para todo o Brasil.

São três processos seletivos neste semestre: estágio regular, estágio Representa — para jovens negras e negros — e trainee.

Para o programa Representa e o estágio regular podem se candidatar universitários com formação prevista entre dezembro de 2021 até agosto de 2023. Já as vagas de trainee são para jovens de qualquer curso de graduação formados de dezembro de 2018 a julho de 2021.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril. O processo seletivo ocorrerá de forma 100% online as inscrições devem ser feitas pelo site.

CURRÍCULO PARA O PRIMEIRO EMPREGO

O currículo é o cartão de visitas do candidato. Por isso, é fundamental elaborá-lo da melhor forma possível a fim de atrair a atenção do recrutador e garantir uma entrevista.

No entanto, quem está em busca da primeira experiência profissional, seja como estagiário ou trainee, pode ficar em dúvida sobre que informações colocar no currículo.

Segundo especialistas, na falta da prática profissional, outras informações devem ser destacadas. Nesse caso, os candidatos devem descrever sua trajetória acadêmica, como formações, habilidades e experiências extracurriculares.

É importante que o currículo contenha dados sobre escolaridade, atividades realizadas na universidade ou escola – grêmios estudantis, projetos de pesquisas, feiras culturais, entre outros -, destacando os cursos de aperfeiçoamento além da colaboração em trabalhos voluntários ou intercâmbios.

Uma dica valiosa: na hora de falar sobre idiomas, cite o nível de conhecimento que realmente possui. Se for necessário para o cargo, o candidato pode ser testado e deverá comprovar o nível declarado.

O mesmo vale para conhecimentos em informática. Coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Não esqueça de destacar informações básicas, como nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Faça também um campo de objetivo, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Tão importante quanto o que fazer é o que não fazer na hora de construir um currículo. Alguns deslizes são bem comuns. Erros de escrita são os mais citados por recrutadores. Por isso, a revisão é de extrema importância. Erros de ortografia e gramática podem ser eliminatórios.

Não esqueça de se atentar também à estética. O tamanho ideal de um currículo é de, no máximo, duas páginas. A fonte, entre 11 e 13 pontos. Lembre-se também de utilizar folha tamanho A4 e margens superior e inferior e direita e esquerda igual a 2 cm ou 1,5 cm. O espaçamento das entrelinhas deve ser simples, já que as margens largas ajudam a deixar o currículo mais leve.