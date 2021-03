O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na quarta-feira (24) para iniciar os testes em voluntários de um soro anti-covid.

Diretor do órgão ligado ao governo de São Paulo, Dimas Covas disse que a Anvisa havia exigido duas rodadas de entrega dos documentos. Parte do material foi remetido no começo do mês e o restante foi enviado na noite de anteontem.

A expectativa de Covas era de receber o aval da agência nacional até amanhã, mas a autorização chegou mais rápido.

O Butantan já produziu 3 mil frascos com o soro para iniciar os estudos com pacientes contaminados pela covid-19. Os testes vão determinar a eficiência do produto e qual a dosagem que dever ser administrada.

O desenvolvimento de soros é uma das especialidades do Butantan. Esse, contra a covid-19, foi produzido a partir da aplicação do vírus inativado em cavalos, que não desenvolvem a doença, mas produzem anticorpos.

Nos humanos, o objetivo é fazer com que o soro funcione como um amenizador dos sintomas do novo coronavírus, fazendo com que a pessoa infectada não desenvolva as formas graves da doença. O soro não cura nem previne a covid-19.