Vídeo: Policial prende suspeito, mas antes de deixar local aproveita para tocar guitarra; confira

Uma prisão realizada recentemente por um grupo de policiais do município de Baixo Guandu, localizado no estado do Espírito Santo, chamou a atenção e vem repercutindo nas redes.

Aos que estão se questionando sobre o que aconteceu, após efetuar a prisão de um suspeito por porte de drogas e armas de fogo, um dos oficiais aproveitou o momento para tocar guitarra.

De acordo com detalhes revelados e como pode ser visto em um vídeo divulgado nas redes, o policial aparece tocando músicas das bandas Metallica e Iron Maiden.

Policial esclarece o motivo de ter tocado a guitarra

Além do gosto pelo rock, o oficial explicou que tocou a guitarra para deixar o ambiente mais leve, mesmo diante da situação. “Esse lado intimidador é a velha polícia, a truculência ficou para trás, temos que conseguir a confiança da comunidade para nos ajudar”, disse o policial, que não teve a identidade revelada.

Segundo informações acrescentadas ainda, embora todo o cenário [de prisão do indivíduo], a família concordou com que o policial tocasse a guitarra.

Por fim, não foram revelados novos detalhes sobre este caso até o momento.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento que vem repercutindo na internet? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Com Heraldo de México).

