São Paulo pode ter quinta-feira chuvosa; confira previsão

A cidade de São Paulo pode ter uma quinta-feira (dia 25) chuvosa, segundo o Climatempo.

O dia começa com sol e nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer no período da tarde. Há 90% de chances de precipitações. Já à noite, a previsão é de que o tempo volte a abrir.

Os termômetros variam entre 20ºC e 31ºC.

Já a umidade do ar fica entre 43% e 78%, ainda de acordo com a previsão do tempo.

O sol nasce às 6h12 e se põe às 18h13.