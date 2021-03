Previsão do Tempo: SP continua quente e abafado, mas deve chover

O paulistano continuará enfrentando nesta quarta-feira um dia quente e abafado, nesta primeira semana após o fim do verão, de acordo com dados da Climatempo.

O dia vai amanhecer claro e o sol vai brilhar forte durante quase todo o dia, com a temperatura atingindo a máxima de 31ºC no período da tarde.

No final da tarde o céu deve começar a ficar encoberto por nuvens e a cidade vai enfrentar pancadas de chuvas isoladas.

A temperatura mínima prevista é de 18ºC.

Rodízio Municipal de carros

O rodízio municipal de veículos sofreu uma alteração por decreto do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e passou a funcionar entre às 20h e às 5h nos dias úteis, sábados e feriados.

A liberação dos veículos durante o dia tem o objetivo de reduzir a aglomeração no transporte público. Ao mesmo tempo, o rodízio noturno pretende impedir a circulação dos cidadãos após o expediente, acompanhando o toque de recolher, em um momento em que a cidade vive o pior pico da epidemia de coronavírus.

As placas e horários que os carros não poderão circular pelo centro expandido no período após as 20h são:

Segunda, a partir das 20h – placas final 1 e 2

Terça, a partir das 20h – placas final 3 e 4

Quarta, a partir das 20h – placas final 5 e 6

Quinta, a partir das 20h – placas final 7 e 8

Sexta, a partir das 20h – placas final 9 e 0

O centro expandido de São Paulo corresponde à região delimitada pelas seguintes vias da cidade:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

Quem descumprir o novo rodízio será multado no valor de R$ 130,16 e receberá quatro pontos na carteira do motorista.