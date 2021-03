Covid-19: Policiais e professores serão vacinados no início de abril

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira o início da vacinação para profissionais da segurança pública e da educação em todo o estado de São Paulo.

No dia 5 de abril, começa a vacinação de policiais militares, bombeiros, policiais civis, Guardas Civis Metropolitanos e agentes de segurança. São 112 mil no estado.

Os professores e profissionais da educação (pessoas que trabalham nas escolas) começam a ser vacinados a partir do dia 12 de abril, inicialmente profissionais da creche ao ensino médio das redes municipal, estadual e particular. De acordo com governo, profissionais da educação representam um público de 350 mil pessoas.

Professores da rede privada deverão apresentar comprovante de recebimento da unidade escolar na qual trabalha dos últimos dois meses para comprovar vínculo empregatício.

Antecipação de faixa de vacinação

Doria anunciou ainda nesta quarta-feira a antecipação da vacinação para idosos na faixa de 69, 70 e 71 anos para a próxima sexta-feira (dia 26), cerca de 910 mil pessoas.

Os agentes de saúde solicitam que todos os candidatos à vacina façam o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o processo nos postos drive-thru e UBS.

Confira todos os endereços de drive-thrus na Capital:

1 – ANHEMBI

Centro de Exposições do Anhembi

Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

2 – NEO QUÍMICA ARENA

Av. Miguel Ignácio Curi, Portão E4

Ponto de Referência – Av. Miguel Ignácio Curi, 2492

3 – IGREJA BOAS NOVAS (Sudeste)

Rua Marechal Mallet, 535

4 – INTERLAGOS

Autódromo de Interlagos

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

5 – HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (Zona Oeste)

6 – MEMORIAL

Rua Tagipuru, 500

Referência Portão 02

7 – MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, Portão 15

Ponto de referência, Av. Giovanni Gronchi,1920

8 – IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

9 – TEATRO PAULO EIRÓ

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro (Zona Sul)

10 – CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

11 – SUBPREFEITURA DE M' BOI MIRIM

Endereço: Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

12 – SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista, São Paulo

13 – CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1400 – Jardim América, São Paulo – SP, 01428-900

14 – PARQUE VILLA-LOBOS

Portão 3 – Professor Fonseca Rodrigues, n°1.025, Alto de Pinheiros

15 – SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva 5555

Portões de Referência: 04 e 01

16 – SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Shopping Anália Franco – Avenida Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

A partir de 15/03/2021 – 8h

17 – HOSPITAL DOM ANTÔNIO DE ALVARENGA (a partir de 15/03)

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga – São Paulo – SP



Mais locais para se vacinar contra covid-19:

468 UBSs

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

76 UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital

80 AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Confira lista aqui.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h