Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (dia 24) o concurso 2355 da Mega-Sena. O prêmio milionário é estimado em R$ 22 milhões. Leva a bolada quem acertar as seis dezenas.

Confira o sorteio da noite:

07 – 30 – 31 – 41 – 50 – 56

No último sábado (dia 20), a Mega-Sena sorteou um prêmio no valor de R$ 45.559.576,50. Na ocasião, dois apostadores que realizaram suas apostas pelo canal eletrônico da Caixa dividiram a faixa principal. Cada um deles recebeu R$ 22.779.788,25.

Leia também:

O sorteio da Mega-Sena pagou ainda R$ 21.989,10 para 169 apostas que fizeram cinco acertos.

Quem marcou quatro dezenas também saiu ganhando. Ao todo, 6.593 apostas receberam R$ 805,21.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena de sábado.

LOTOFÁCIL

Hoje também foi dia de Lotofácil. O concurso 2189 pode pagar R$ 1,5 milhão a quem adivinhar as 15 dezenas que saíram do globo.

Veja a sequência aqui:

01 – 03 – 04 – 05 – 06

08 – 10 – 11 – 13 – 14

17 – 18 – 19 – 22 – 24

Na última terça-feira, o prêmio principal da Lotofácil pagou R$ 1.051.059,51 a um felizardo de Mairinque, em São Paulo.

Outros 238 apostadores ganharam R$ 1.322,82 cada por terem acertado 14 pontos.

Já aqueles que marcaram 13 dezenas – 8.451 apostas – ganharam R$ 25,00.

Relembre o sorteio da última terça-feira.

QUINA

O concurso 5523 da Quina pode pagar R$ 4 milhões nesta quarta-feira. O montante será pago a quem acertar as cinco dezenas.

Veja os números:

12 – 20 – 52 – 71 – 72

Não houve ganhadores da faixa principal do concurso da Quina de ontem.

Trinta e nove apostas, porém, acertaram quatro pontos e ganharam R$ 12.388,86.

O terno (três dezenas) saiu para 3.665 apostas. Cada uma recebeu o valor de R$ 198,24.

Confira o sorteio de ontem aqui.

SUPER SETE

Mais cedo, às 15h, foi a vez do sorteio da Super Sete, mais nova loteria da Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado do concurso 71:

1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 1 – 6

Ninguém acertou a sequência de sete números de hoje. Assim, o prêmio acumulou em R$ 4,2 milhões para a a próxima sexta-feira (dia 26).

Três apostas, contudo, marcaram seis pontos e receberam R$ 17.100,47 cada um.

Quem fez cinco acertos – 119 pessoas – recebeu R$ 615,86.

ENTENDA OS PROCEDIMENTOS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, sediado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

O único dia em que não há sorteios é domingo.

SEMPRE SE PODE TENTAR DE NOVO

A Caixa Econômica Federal oferece diversas opções para apostar. Os palpites podem ser feitos sempre até 19h, em qualquer casa lotérica do País. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online. Esta é uma boa opção em tempos de pandemia e distanciamento social. As autoridades recomendam que o melhor é permanecer em casa sempre que possível.

Para obter mais informações sobre todas loterias da Caixa Econômica Federal, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

A Caixa pratica o jogo responsável, o que significa que as apostas só podem ser feitas por maiores de 18 anos de idade.

Amanhã, quinta-feira (dia 25), é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena.

O próximo sorteio da Mega-Sena, a loteria mais lembrada da Caixa, acontece no sábado (dia 27).