Brasil fica para trás em vacinação na América do Sul

Argentina e Uruguai se juntaram na terça (23) ao Chile e ultrapassaram a campanha brasileira de imunização contra a covid-19 em número de vacinas distribuídas proporcionalmente à população.

Agora, o Uruguai já aplicou 9,91 doses para cada 100 habitantes contra 6,95 da Argentina e 6,64 do Brasil. No Chile, 45 pessoas a cada 100 já foram vacinadas contra o coronavírus.

As informações, compiladas pela plataforma Our World In Data (em português, “Nosso Mundo Em Dados”), mostram que a Argentina, com 44 milhões de habitantes já tem 3,1 milhões de vacinados. O Uruguai, com 3,4 milhões de pessoas, vacinou 344 mil. Com 209 milhões de habitantes, o Brasil já vacinou ao menos 14 milhões de pessoas.

Em números totais, o Brasil já vacinou mais do que os dois países e ocupa a 5ª posição entre os países que mais vacinaram. No entanto, considerando-se o percentual da população vacinado, o país cai para a 60ª posição, mostrando que o ritmo está mais lento do que outros países.

Segundo um levantamento da Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, se o ritmo de vacinação brasileiro continuar como está, o país só deve atingir a taxa de 75% das pessoas imunizadas em 2 anos e 1 mês. Já os países vizinhos que vacinam mais rapidamente devem atingir esses índices bem antes. A Argentina pode levar 1 ano e 6 meses; o Uruguai, 9 meses; e Chile, apenas 3 meses.

*Com supervisão de Vanessa Selicani.