São Paulo tem 1.021 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira (dia 23) o recorde de 1.021 mortes por Covid-19 registrados nas últimas 24 horas.

O número inclui dados cumulativos deste final de semana, considerando que houve média de 94 cadastros por dia entre domingo (dia 21) e segunda (dia 22).

Em toda a pandemia já ocorreram 68.623 mortes em São Paulo. No total, foram confirmados 2.332.043 casos da doença, dos quais 2.025.301 já estão recuperados.

Ontem (dia 22) havia 29.039 pessoas internadas pela Covid-19, sendo 12.168 pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 16.871 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 91,9% no Estado e de 91,6% na Grande São Paulo.

FASE EMERGENCIAL

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, com a finalidade de garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.

Neste período, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.

Quanto à Educação, a rede estadual funciona apenas para garantir a alimentação dos alunos carentes, a distribuição de materiais e chips de acesso à Internet, com agendamento prévio.

Além disso, recesso anual foi antecipado, paralisando as atividades entre 15 e 28 de março, período no qual os estudantes não terão nenhuma atividade.