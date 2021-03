São Paulo terá nova usina para garantir oxigênio

Uma nova usina de produção de oxigênio para atender exclusivamente pacientes com covid-19 deverá começar a funcionar em São Paulo dentro de 10 dias.

A unidade, que será montada em Ribeirão Preto, no interior, com auxílio da iniciativa privada, terá capacidade para envasar até 120 cilindros por dia.

A produção será feita pela cervejaria Ambev e a distribuição ficará sob responsabilidade da Copagaz, que vai adaptar caminhões que hoje transporta gás de cozinha.

Os cilindros serão entregues para hospitais estaduais, municipais, filantrópicos e também da rede privada.

O anúncio da nova usina foi feito na tarde de ontem pelo governo do estado e faz parte de uma estratégia para não deixar faltar oxigênio. Mais cedo, o governador João Doria (PSDB) havia se reunido com empresários do setor e pediu que as empresas se mobilizem para aumentar a produção.

Embora o estado tenha dito que não há risco de desabastecimento, problemas logísticos e a alta demanda podem afetar a distribuição.

A escassez pode atingir, principalmente, as cidades pequenas e pontualmente as unidades de saúde que foram adaptadas para tratar covid-19, pois ambas dependem de cilindros e não possuem tanques, com maior capacidade de armazenamento.

Segundo levantamento publicado no fim de semana pelo Cosem-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo), aos menos 54 cidades paulistas estão com o estoque de oxigênio no limite, perto de acabar.

Durante o fim de semana e também na manhã de ontem, pacientes de UPAs e UBSs da zona leste da capital precisaram ser transferidos às pressas por conta de problemas com oxigênio. A Prefeitura de São Paulo confirmou as transferências, mas negou que haja falta do produto e alegou atrasos na entrega e falhas técnicas.

O estado tem hoje 29 mil pacientes internados. Há um mês, eram 13,4 mil. O aumento em quatro semanas foi de 116%. O taxa atual de ocupação de leitos de UTI é de 91,2%.

Estado também abrirá ‘hospital de catástrofe’

A partir de hoje, o Hospital Estadual da Vila Penteado, na zona norte da capital, será destinado apenas para atendimento de pacientes com o novo coronavirus.

A transformação de unidades de saúde para tratamento exclusivo da covid-19 ocorreu semana passada também em outros três hospitais municipais na cidade, que foram chamados pela Prefeitura de São Paulo de “hospitais de catástrofe”.

A unidade terá 196 leitos para a covid-19, sendo 141 de enfermaria (91 a mais do que os que já estavam reservados anteriormente) e 55 de UTI (com 10 a mais). Os pacientes que tratam de outras doenças serão transferidos. Só o setor de queimados continuará atendendo.

Somente nas UBSs

A capital vai fechar temporariamente a partir de hoje os 18 postos de vacinação drive-thru. As doses seguem disponíveis nas 468 UBSs.