As regras de beleza de Kate Middleton segue como membro da realeza

Há quase 10 anos Kate Middleton entrou oficialmente para a Família Real britânica, casando-se com o herdeiro ao trono Príncipe William. Diante de todas as regras sobre como falar, como se portar, o que pode ser informado à imprensa e outras regras, os membros da realeza também obedecem a certas regras de beleza.

Apesar de nunca publicado na íntegra, protocolo real dita algumas regras que, ao longo dos anos, foram sendo descobertas pelos plebeus pelo mundo. Algumas regras são curiosas e outras não fazem tanto sentido. Algumas regras de beleza, por exemplo, são curiosas e devem ser seguidas pelos membros da instituição.

Leia mais:

“Isso deixou um enorme buraco dentro de mim”, diz Príncipe Harry sobre morte de Lady Di

Saiba qual detalhe na maquiagem de Meghan relembra Lady Di

Meghan para presidente? Trump afirma que poderia concorrer ao lado da Duquesa à presidência

Príncipes William e Harry finalmente conversam após entrevista bombástica

Nós compilamos algumas delas levando em consideração tudo o que já foi dito pela Duquesa de Cambridge e listamos para você.

Esmalte nude

A verdadeira razão pela qual Middleton nunca usa esmalte vermelho é uma questão de ordem real. De acordo com Marie Claire U.K., apenas unhas de aparência natural são permitidas em eventos oficiais da realeza. As mulheres da Família Real britânica só podem decorar as unhas com tons naturais. A própria Elizabeth II dá o exemplo. O monarca usa o mesmo esmalte de unha desde 1989.

Em 2018, a marca de esmaltes britânica Essie divulgou que a cor Sapatilhas de Ballet (nome original: Ballet Slippers) como sendo a cor escolhida pela Duquesa. Esse código de vestimenta parece ser aplicado até mesmo quando ainda não se pertence oficialmente à Família Real. Por exemplo, Meghan Markle em sua primeira aparição pública com o Príncipe Harry, optou por um esmalte de cor neutra. Pode ser apenas uma coincidência, mas é provável que ela já tenha sido informada sobre os detalhes ditados pelo protocolo real.

Por outro lado, no British Fashion Awards, Meghan surpreendeu: ela estava com um vestido preto da Givenchy e as unhas pintadas da mesma cor da roupa.

Corte de cabelo em dia

Antes de anunciar a chegada de um novo bebê real, Kate Middleton pediu hora no seu cabeleireiro. O que faz sentido, uma vez que anunciada a notícia, haverá ampla cobertura da mídia. Milhares de fotos serão feitas e, inclusive, a imprensa britânica já toma esse “sinal” como um provável anúncio de gravidez.

O fato não é que o corte só seja feito antes do anúncio oficial, mas o cabelo de Kate sempre aparece com o corte em dia e muito mais escovado antes de grandes anúncios.

Pattern is Duchess of Cambridge changes her hairstyle, people concentrate on her head, then announces pregnancy. My gfs called this wks ago! — Kate Proctor (@Kate_M_Proctor) September 4, 2017

Maquiagem neutra

As mulheres membros da Família Real não estão autorizadas a usar maquiagem forte. Isso significa que elas não podem usar batom vermelho, por exemplo. Além disso, olhos marcados e com cores fortes também não são permitidos. A maquiagem, segundo protocolo real precisa ser nude, em tons neutros, que realçam a beleza natural.

Elas também estão proibidas de retocar maquiagem em público, porque isso é considerado de mau gosto.