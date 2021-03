EUA e Europa observam repique de coronavírus

Após medidas restritivas e consequente queda das mortes por covid-19, os Estados Unidos e países europeus voltam a observar a retomada da doença com altas taxas de contágio e crescimento no número de pacientes hospitalizados. Na Europa, líderes já decidem por atrasar planos de flexibilização para a retomada econômica.

Apesar do ritmo acelerado de vacinação, os EUA podem enfrentar, em breve, uma nova onda da doença caso os protocolos sanitários sejam relaxados no país, alertou o comitê de resposta à covid-19 criado pelo governo do presidente Joe Biden.

“Considero isso preocupante. Se não tomarmos medidas agora, teremos um repique de casos de covid, como na Europa. Todos queremos retomar nossas vidas, mas ainda precisamos de alguns cuidados, como o simples uso de máscara”, alertou ontem a diretora do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), Rochelle Walensky.

O infectologista Anthony Fauci, líder da resposta à pandemia no governo americano, reiterou a necessidade de vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Neste fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, os EUA superaram a marca de 3 milhões de vacinados por dia – ultrapassando a meta estipulada pelo presidente Joe Biden de vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias de governo democrata.

Na Europa, a Alemanha decidiu por estender seu lockdown até 18 de abril, cancelando todos os planos para afrouxar as restrições que estão em vigor desde 16 de dezembro devido ao aumento das taxas de infecção. A decisão foi anunciada em uma videoconferência ontem. A chanceler alemã, Angela Merkel, se reuniu com os chefes dos 16 estados federativos da Alemanha.

Com as novas variantes da covid-19 causando aumento nas taxas de infecção e apenas 9% da população alemã tendo recebido vacina, os políticos temem que os hospitais possam estar sobrecarregados até o próximo mês.

A taxa de infecção da doença a cada 100 mil pessoas ficou em 107 em todo o país. Há três semanas, esse valor era de pouco mais de 60. Restaurantes, bares e muitas instalações de lazer na Alemanha foram fechadas desde o início de novembro de 2020, e hotéis não funcionam para turistas.

Na Áustria, a reabertura de cafés e restaurantes, planejada para o próximo sábado, também foi adiada. O governo se reuniu ontem com nove lideranças e revisou o plano. Desde a retomada do funcionamento de lojas não essenciais, em 8 de fevereiro, a Áustria voltou a reportar novos 3,5 mil pacientes de covid-19 por dia – índice alcançado em dezembro.

A França também confirmou alta de infecções ontem: o número de novos casos dobrou em uma semana. Foram 15 mil pacientes ontem na comparação com os 6 mil da segunda passada. Já o Reino Unido, que conseguiu aplicar pelo menos uma dose da vacina em metade da população adulta, comemora a redução de mortes ao menor nível em seis meses. Foram 17 em 24 horas.

Miami em alerta após feriadão

O feriado norte-americano de “Spring Break”, o recesso de primavera nos EUA, reuniu milhares de pessoas pelas ruas de Miami Beach durante o final de semana e deixou autoridades da cidade no sul da Flórida preocupadas com a ameaça de surgimento de novos casos de covid-19 na região.

No domingo, um dia depois que a polícia dispersou milhares de jovens, autoridades locais autorizaram que o administrador interino, Raul Aguila, estenda o estado de emergência em Miami Beach até o dia 13 de abril, quando terminarem as férias de primavera.

Todos os anos, neste mesmo período, milhares de estudantes norte-americanos viajam a Miami para festejar as férias.

A polícia de Miami Beach prendeu cerca de mil pessoas durante o final de semana por não respeitarem as regras de isolamento e distanciamento social durante a emergência sanitária.