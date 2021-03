5,5 milhões de brasileiros de grandes cidades não têm água potável

Em um momento em que a higienização, principalmente das mãos, é uma arma indispensável contra o novo coronavírus, o Ranking Saneamento 2021, divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil, traz números inéditos sobre acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto nos 100 maiores municípios do país.

No total, 5,5 milhões de habitantes das principais cidades do Brasil não têm serviços de água tratada – a quantidade é equivalente à população da Noruega, por exemplo. Das 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no país, 21,7 milhões moram em um dos 100 maiores municípios do Brasil, incluindo todas as capitais.

Além disso, o país ainda não trata metade dos esgotos que gera (49%), o que representa jogar na natureza, todos os dias, 5,3 mil piscinas olímpicas de esgotos sem tratamento. Nas 100 maiores cidades, descarta-se um volume correspondente a 1,8 mil piscinas olímpicas diárias.

Para além do alto número de brasileiros sem amparo do poder público, o ranking traz os índices das 20 melhores e piores cidades no quesito saneamento básico.

De acordo com o presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, o que mais chama a atenção no levantamento é “o abismo que cada vez mais separa as cidades das primeiras e últimas posições do ranking”.

“Vemos com preocupação que os municípios mais bem colocados se mantêm entre os que mais investem, enquanto as cidades que mais precisam evoluir persistem com baixos investimentos em água e esgotos. Se nada mudar, ampliaremos a noção de termos dois ‘Brasis’. O dos com e o dos sem saneamento”, afirmou Carlos.

As 20 primeiras colocadas investiram R$ 16,4 milhões em saneamento básico nos últimos cinco anos, enquanto as 20 últimas apenas R$ 2,4 milhões. O investimento médio anual por habitante dos municípios do topo da lista é de R$ 84,59. Do outro lado do ranking, somente R$ 31,45.

Saneamento básico: principais pontos do estudo do Instituto Trata Brasil

Brasileiros sem rede de água potável nas 100 maiores cidades do país: 5,5 milhões

(35 milhões em todo o Brasil)

Brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto nas 100 maiores cidades do país: 21,7 milhões (100 milhões em todo o Brasil)

Os 10 melhores municípios:

1º Santos (SP)

2º Maringá (PR)

3º Uberlândia (MG)

4º Franca (SP)

5º Limeira (SP)

6º Piracicaba (SP)

7º Cascavel (PR)

8º São Paulo (SP)

9º São José do Rio Preto (SP)

10º Suzano (SP)

Os 10 piores municípios:

91º Belford Roxo (RJ)

92º Rio Branco (AC)

93º Duque de Caxias (RJ)

94º São Gonçalo (RJ)

95º Santarém (PA)

96º Belém (PA)

97º São João do Meriti (RJ)

98º Ananindeua (PA)

99º Porto Velho (RO)

100º Macapá (AP)