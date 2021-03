Usina de oxigênio será instalada em Ribeirão Preto

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (dia 22), durante coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, que uma usina de oxigênio será instalada na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

A iniciativa é da Ambev e busca contribuir com hospitais que viram a demanda por oxigênio aumentar drasticamente em consequência ao aumento de internações de pacientes com Covid-19. A previsão é que a usina esteja pronta em 10 dias.

Serão envasados 120 cilindros de oxigênio por dia. Além da doação, a Ambev se prontificou a auxiliar na logística.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, afirmou que, mais cedo, fornecedores se reuniram com o governador João Doria (PSDB) e prometerem abastecer os equipamentos de saúde. "O objetivo foi ouvir os desafios das empresas e garantir a produção e fornecimento."

Patrícia disse ainda que a mobilização tem o objetivo de solucionar todos os gargalos – redes estaduais, municiais, entidades filantrópicas e privadas – e pediu doações e empréstimos de cilindros aos empresários que puderem contribuir. "O momento é de união", disse.

Na última sexta-feira (dia 19), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso de cilindros industriais para armazenar oxigênio hospitalar e evitar o desabastecimento do chamado kit intubação.

SITUAÇÃO É CRÍTICA

Levantamento feito pelo pelo Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo), divulgado no final de semana, aponta que ao menos 54 cidades do Estado estão com o estoque de cilindros de oxigênio em estado crítico.

Hoje o Estado conta com 28.638 pacientes internados, sendo mais de 12 mil nas UTIs (unidades de terapia intensiva). A taxa de ocupação na Capital e na Grande São Paulo supera os 91%.

HOSPITAL PARA COVID

Ainda na coletiva de imprensa desta segunda-feira, o governo anunciou que o Hospital de Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo, passará a atender a partir de amanhã somente casos de Covid-19. Ao todo são 196 leitos, sendo 55 de UTI e 141 de enfermaria.

De acordo com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, pacientes com outras enfermidades estão sendo absorvidos por outras unidades da rede.

"KIT INTUBAÇÃO"

Questionado, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou que ainda não estão em falta os chamados "kits intubação". "Nosso sistema de logística faz com que uma região supra a outra, mas toda as atitudes são tomadas preventivamente para que não haja esse risco."