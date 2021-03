Turista brasileiro é barrado em 117 países por pandemia de covid-19

A pandemia de covid-19 mudou a maneira que transitamos por todos os lugares e, claro, restringiu as viagens internacionais. Mas, no caso do Brasil, as portas da maior parte dos países se fecharam aos nossos viajantes por conta da situação vista como descontrolada da pandemia e a circulação de uma variante mais perigosa por aqui.

Embora o país tenha somente 2,7% da população mundial, uma a cada quatro mortes por covid-19 acontece atualmente em solo brasileiro.

Segundo um levantamento da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo) e do Skyscanner (site de compras de itinerários), o Brasil é barrado em 117 países. Fica abaixo apenas da África do Sul, vetada em 121. Logo atrás do Brasil, em terceiro lugar, vem o Reino Unido, com 114 vetos.

Não é coincidência que os três países que lideram o ranking da tal “lista proibida” são onde novas variantes mais contagiosas de coronavírus foram detectadas. Em busca de conter as novas cepas, vizinhos e países ao redor do mundo aumentaram as restrições para viagens.

Nos Estados Unidos, as viagens de brasileiros estão vetadas desde maio do ano passado. Na época, a equipe do ex-presidente Donald Trump afirmou em nota que esperava que a ação fosse temporária. “Mas, devido à situação no Brasil, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano, já que os brasileiros estão passando por um mau momento. A medida, porém, está em vigor até hoje.

Na Europa, os primeiros voos com origem do Brasil começaram a ser vetados em janeiro deste ano. A região já lidava com a ameaça de coronavírus da cepa britânica, a B.1.1.7, que é mais contagiosa e acabou ganhando terreno e se espalhando pelos países vizinhos.

O serviços de turismo foram duramente afetados pela covid-19 em todos os países. De acordo com dados da OMT (Organização Mundial de Turismo), as viagens internacionais tiveram perdas de 70% a 75% no ano passado e o turismo global chegou a níveis de 30 anos atrás, quando o acesso a viagens de avião era ainda mais restrito. Agora, com as vacinações em curso, a expectativa é que o turismo volte gradualmente aos valores pré-pandêmicos.

Os excluídos

Os dez países com mais bloqueios na lista vermelha para viagens

1. África do Sul (121 países)

2. Brasil (117 países)

3. Reino Unido (114 países)

4. Peru (112 países)

5. Colômbia ( 110 países)

6. Equador (109 países)

7. Venezuela (109 países)

8. Argentina (108 países)

9. Botsuana (108 países)

10. Cabo Verde (108 países)

Onde o brasileiro tem passe livre?

Países que não impõem restrições para turistas do Brasil

1. Afeganistão

2. República Centro-Africana

3. Costa Rica

4. Albânia

5. Eslováquia

6. Macedônia do Norte

7. Nauru

8. Reino de Tonga

Fonte: Iata e Skyscanner

União Europeia quer fomentar o turismo

A UE (União Europeia) propôs na semana passada a criação de um certificado de vacinação de covid-19 que facilitará as viagens no bloco. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o documento digital será aceito por todos os países que compõem a UE. “O Certificado Verde Digital será uma prova de que uma pessoa foi vacinada contra a covid-19, recebeu um resultado negativo do teste ou se recuperou da covid-19”, diz nota divulgada pela Comissão. Segundo a UE, o documento incluirá um QR Code que garantirá sua segurança e autenticidade.

O certificado poderá ser solicitado pelos cidadãos da UE e seus familiares, independentemente da nacionalidade, por não europeus que residem no bloco e por visitantes que têm o direito de viajar pela região. De acordo com a Comissão, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. Além disso, os países precisam implementar as normas técnicas.

*Com supervisão de Vanessa Selicani.