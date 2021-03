São Paulo contará com hospital exclusivo para Covid-19 na Zona Norte

A cidade de São Paulo passa a contar a partir desta terça-feira (dia 23) com um hospital exclusivo para atendimento de pacientes com Covid-19 na Zona Norte, O anúncio foi feito nesta segunda-feira (dia 21) pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes,

O equipamento em questão é o Hospital Vila Penteado. São 196 leitos dedicados a pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Aqueles com outras patologias já começaram a ser absorvidos por outros hospitais da rede estadual.

A medida, segundo o vice, ajudará na logística da distribuição de oxigênio e de insumos dos hospitais.

Com 10 novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), o hospital passa a ter 55 leitos. A enfermaria passa a dedicar seus 141 leitos para pacientes Covid, o que representa 91 leitos a mais reservados para COVID-19.

O único serviço mantido como não-COVID no Hospital Vila Penteado será a UTI de queimados, em espaço separado.

MAIS LEITOS

Nesta semana também ocorre a ativação de 90 leitos de UTI e 106 de enfermaria em hospitais estaduais da Grande São Paulo.

Na Capital, as expansões ocorrem nos Hospitais de Guaianazes, Grajaú, Regional Sul, Ipiranga, Instituto Emílio Ribas e no Dante Pazzanese. Nas cidades vizinhas, as ampliações englobam o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra; o Hospital Geral de Carapicuíba; o Hospital Padre Bento, em Guarulhos; e o Hospital Geral de Franco da Rocha.

Ao todo, a expansão da rede de saúde anunciada no começo do mês pelo governo prevê mais de 1 mil novos leitos e 12 hospitais de campanha.