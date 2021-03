Lotofácil pode pagar R$ 3 milhões; confira o sorteio desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 22) o concurso 2187 da Lotofácil. O prêmio está acumulado no valor de R$ 3 milhões. Leva quem acertar as 15 dezenas.

Confira aqui:

03 – 04 – 06 – 07 – 08

09 – 10 – 11 – 13 – 15

16 – 17 – 21 – 22 – 24

No último concurso da Lotofácil, realizado sábado (dia 20), ninguém acertou a faixa principal e, por isso, a quantia acumulou para hoje.

Cento e setenta e quatro pessoas acertaram 14 pontos. Cada uma delas ganhou R$ 1.860,95.

Outros 7.148 apostadores fizeram 13 pontos e receberam R$ 25.

QUINA

Esta segunda-feira também foi dia de Quina. O concurso 5521 pode pagar R$ 2,4 milhões para quem adivinhar as cinco dezenas.

Veja a sequência:

13 – 21 – 31 – 48 – 77

No último sábado, nenhum apostador levou o prêmio principal.

Cinquenta e uma pessoas fizeram quatro acertos e receberam R$ 7.831,69 cada.

Outras 3.156 pessoas marcaram o três números e angariaram R$ 190,31.

SUPER SETE

Mas cedo, às 15h de hoje, a Caixa sorteou o concurso 70 da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica.

Confira os números que saíram:

8 – 5 – 1 – 8 – 4 – 6 – 4

Ninguém acertou todos os sete números. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 4 milhões para a próxima quarta-feira (dia 24).

Uma pessoas "bateu na trave", fazendo seis acertos. O sortudo levou a quantia de R$ 49.967,01.

Outras 74 apostas marcaram cinco pontos e receberam R$ 964,61.

Quem fez quatro acertos – 1.052 pessoas – ganhou R$ 67,85.

MEGA-SENA DE SÁBADO

Dois apostadores dividiram o prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2354, sorteado no último sábado (dia 20).

Um dos felizardos é de Salvador, na Bahia, e o outro é de Brasília, no Distrito Federal. Cada um deles levou para casa a bolada no valor de R$ 22.779.788,25.

Outras 169 pessoas acertaram cinco pontos e receberam R$ 21.989,10 da Mega-Sena.

Quem marcou quatro dezenas também ganhou – foram 6.593 apostas, que levaram R$ 805,21 cada.

OS NÚMEROS SORTEADOS NA OCASIÃO FORAM:

06- 18 – 25 – 30 – 42 – 54

PROCEDIMENTOS DAS LOTERIAS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, sediado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, três vezes por semana – às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

O único dia em que não há sorteios é domingo.

Amanhã é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena.