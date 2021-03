Quarentena radical é anunciada na Venezuela: Variante brasileira do coronavírus chegou com força no país

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou no último domingo (21) um conjunto de medidas restritivas, tornando a quarentena ainda mais fechada devido ao aumento de contágios por covid-19 no país.

De acordo com o Infobae, em um discurso televisionado, o presidente informou que a chamada quarentena radical, cesará todas as atividades não consideradas essenciais e será estendida até 4 de abril.

Ele frisou que a medida será tomada devido ao aumento de número de casos e a “forte” disseminação da variante brasileira do covid-19 que já está presente em vários estados do país, como Caracas, Miranda e La Guaira, assim como no sul de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil.

Escolas não voltam a funcionar de forma presencial

Maduro descartou a reabertura de centros educacionais prevista para abril: “Por enquanto não é possível, por enquanto não vamos começar as aulas presenciais”, disse.

Atualmente, o país tem uma taxa de 27 casos positivos por 100 mil habitantes e a ocupação de leitos hospitalares aumenta, uma situação que foi denunciada pelo sindicato médico.

A vacinação começou em solo venezuelano em 18 de fevereiro de 2021. Entre 13 de fevereiro e 6 de março, 200.000 doses da vacina russa Sputnik V chegaram ao país, representando 2% do total de 10 milhões inicialmente acordado em dezembro entre Caracas e Moscou.

No primeiro dia de março, um lote com 500 mil doses da vacina Vero Cell da estatal chinesa Sinopharm chegou ao pais após uma doação feita pelo gigante asiático.

Maduro prevê que após um investimento de 200 milhões de dólares nos 10 milhões de doses da vacina russa, que devem chegar ao país em abril, uma campanha massiva de vacinação comece.