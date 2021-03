Previsão do tempo: termômetros ultrapassam os 30ºC na terça-feira

Os termômetros na cidade de São Paulo devem ultrapassar os 30ºC nesta terça-feira (dia 23), segundo previsão do Climatempo

A temperatura mínima registrada será de 19ºC e a máxima de 31ºC.

O dia será de sol com algumas nuvens. Não chove.

A umidade do ar fica entre 39% e 81%, ainda de acordo com a previsão do tempo.

Ainda segundo o Climatempo, o sol nasce às 06h12 e se põe às 18h15.