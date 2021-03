Coelhinho da Páscoa, que trazes (no delivery) pra mim?

A expectativa para a Páscoa neste ano é que, diferentemente de 2020, quando os mercados já estavam montados na época que a pandemia começou, mais pessoas se programem para comprar os chocolates a distância. Quem deve se beneficiar com a tendência são os pequenos produtores.

De acordo com levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), utilizando o banco de dados do Portal do Empreendedor, do governo federal, desde o início da pandemia, houve aumento de 17% nos microempreendedores do setor de chocolate (7.195 em fevereiro de 2020 e 8.458 em março de 2021). Aplicativos de entrega apontam o setor de sobremesas como um dos que mais cresce nas plataformas. Segundo o iFood, de janeiro a dezembro de 2020, a busca por chocolates aumentou 448%. Na Elo7, marketplace de produtos criativos e autorais, houve aumento de 83,7% de produtos relacionados à Páscoa desde a data do ano passado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Os microempreendedores que fabricam chocolates e derivados do cacau aproveitam a Páscoa para ampliar o seu leque de produtos e faturar mais, já que o comércio está aquecido neste período. A pandemia também contribuiu para este aumento porque muitas pessoas desempregadas passaram a empreender em casa para ajudar nas despesas da família”, explica a consultora de negócios do Sebrae Fernanda Bueno.

A produtora de doces Ednéa Soler, do Instagram @docesdonnadi, conta que começou a se preparar para a data em dezembro, acompanhando os lançamentos de formas e utensílios. “A expectativa para este ano é muito boa. O mercado de confeitaria se desenvolveu bastante. Pessoas que perderam o emprego ou que passaram a ficar mais tempo em casa descobriram talentos na cozinha e passaram a se profissionalizar”, conta.

O Sebrae destaca a importância da internet neste momento. Por meio de grupos de Whatsapp, Facebook e Instagram, o pequeno empreendedor pode começar divulgando para as pessoas do seu ciclo social e a partir daí expandir sua clientela. Cursos de gastronomia online também têm ajudado muitos microempreendedores. “Passei a fazer cursos online gratuitos de chefs conceituados e pude aprimorar ainda mais a técnica de fabricação dos meus produtos, além de aprender como usar as redes sociais para divulgá-los e vender mais”, conta Ednéa.

Os aplicativos de entrega também são uma boa opção para expandir os canais de venda e, consequentemente, a clientela. Mas o Sebrae alerta que é preciso analisar os custos antes. “Se o negócio for muito pequeno, talvez seja melhor contratar uma empresa de entrega e repassar o custo para o cliente ou até mesmo fazer as próprias entregas”, explica a consultora de vendas do órgão.

Para quem se prepara para comprar os ovos neste ano pela internet, o ideal é fazer encomendas com antecedência. Se a opção é utilizar aplicativos, muitos deles apresentam opção para agendamento de compra e entrega. No iFood, por exemplo, ele pode ser realizado com até quatro dias de antecedência.

Supermercados também apostam no online

As grandes redes varejistas também apostam nas vendas virtuais de chocolates neste ano para decolar a data. “Em 2020, fomos pegos de surpresa com a chegada da pandemia e do isolamento social bem próximos da Páscoa. Esse ano, o setor se preparou para as vendas em período mais remoto, e conta ainda com uma força maior do e-commerce que ganhou mais clientes durante a pandemia”, afirma o vice-presidente institucional da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), Marcio Milan.

A estimativa da entidade é crescimento de 15% nas vendas na comparação com 2020. Entre os chocolates, queridinhos da data, os itens de menor valor lideram as principais apostas dos varejistas, com caixa de bombom e barras liderando em volume de vendas.