Johnson & Johnson abre vagas para trainee internacional

A Johnson & Johnson, multinacional que desenvolve produtos para saúde e bem estar, está em busca de profissionais recém-formados para integrar seu programa de trainee internacional em finanças. O salário inicial é de R$ 7 mil.

O objetivo do programa de trainee é formar futuros líderes da área que controla os recursos financeiros da empresa. Para isso, os participantes farão uma rotação por três áreas durante os dois anos e meio de duração do programa.

Nos treinamentos e reuniões, haverá contato constante com equipes de outros países. Por essa razão, o programa de trainee exige inglês avançado.

O candidato pode ter formação em qualquer curso de graduação, desde que o término seja entre julho de 2019 e julho de 2021. Não é preciso ter experiência na área financeira.

A Johnson & Johnson também pede que o interessado tenha disponibilidade para trabalhar em São Paulo e São José dos Campos. No entanto, o início do trabalho – previsto para julho – será em home office.

A seleção terá quatro etapas, todas elas online. Haverá avaliação, vídeo entrevista, resolução de case em grupo e um painel final com entrevista com a liderança sênior de finanças.

Como benefícios adicionais, os contratados terão bônus anual, descontos nos produtos da J&J, Gympass, previdência privada e assistência médica.

As inscrições para o programa de trainee podem ser feitas pelo site. Fique atento ao prazo, que se encerra no 25 de março (quinta-feira).

DICAS PARA SE SAIR BEM NAS ENTREVISTAS

Em geral, programas de trainee são uma ótima porta de entrada para o mercado de trabalho. Vê-se hoje no mercado vagas bastante atrativas, com boas perspectivas e salários. Consequentemente, a concorrência vem aumentando, o que exige candidatos mais preparados.

Pixabay/Divulgação

Confira algumas dicas para se destacar nos processos de seleção:

Seja autêntico – Ser espontâneo ajuda a se destacar entre a concorrência. Não se prenda à regras e participe ativamente, perguntando o que deseja saber e se posicionando. Algumas condutas, porém, como excesso de gírias e informalidade extrema devem ser evitadas.

Comunicação é tudo – Durante dinâmicas, ouça o que os colegas têm a dizer e contribua com seus conhecimentos. Incentive a participação do grupo e proponha soluções. Evite frases feitas, seja natural.

Trabalhe bem em grupo – Atividades coletivas são muito frequentes em processos seletivos e são nessas horas que os recrutadores observam o comportamento dos candidatos. Por isso, se envolva nas atividades e sempre respeite os colegas, sendo paciente e confiante.

Estude a empresa – Pesquise sobre a companhia. Leia sobre sua história, valores, missão e cultura. Mostre interesse e conhecimento. Isso vai te dar vantagem sobre os demais que não fizeram o "dever de casa".

Seja pontual – Estar no horário mostra respeito ao recrutador e aos demais. Se organize com antecedência. Se a entrevista for presencial, pesquise antes o endereço e defina o meio de transporte. Se for online, verifique a conexão com a internet e deixe os aparelhos prontos.

ANTES DE MAIS NADA, PREPARE UM BOM CURRÍCULO

Para aumentar as chances de ser chamado para entrevistas ou dinâmicas, um bom currículo faz toda a diferença. Vale a pena revisá-lo, prestando atenção aos seguintes pontos:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.).

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. A falta de experiência, no caso da primeira tentativa de inserção no mercado, não é um problema. Nesse caso, os candidatos devem destacar sua trajetória acadêmica, como formações, habilidades e experiências extracurriculares. Grêmios estudantis, projetos de pesquisas e feiras culturais podem e devem ser citados.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática. Seja sincero sempre.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse.