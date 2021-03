Hoje tem Lotofácil, Quina e Mega-Sena; veja os detalhes

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta segunda-feira (dia 22) três de suas loterias: Lotofácil, Quina e Super Sete.

A Lotofácil, concurso 2187, tem prêmio acumulado no valor de R$ 3 milhões. Leva quem acertar as 15 dezenas.

No último concurso da Lotofácil, realizado sábado (dia 20), ninguém acertou a faixa principal.

Cento e setenta e quatro pessoas, porém, chegaram bem perto, acertando 14 pontos. Cada uma delas ganhou R$ 1.860,95.

Outros 7.148 apostadores fizeram 13 pontos e receberam R$ 25.

Confira a sequência no último sorteio:

04 – 06 – 07 – 09 – 12

13 – 15 – 16 – 17 – 18

19 – 22 – 23 – 24 – 25

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, sai por R$ 2,50.

QUINA

Por sua vez, a Quina, concurso 5521, pode pagar R$ 2,4 milhões nesta noite a quem adivinhar as cinco dezenas que sairão do globo.

Também no último sábado, nenhum apostador levou o prêmio principal.

Aqueles que fizeram quatro acertos – 51 apostas – receberam R$ 7.831,69.

Outras 3.156 pessoas marcaram o terno (três números) e ficaram R$ 190,31 mais ricas.

Perdeu o último concurso? Veja aqui:

21 – 37 – 42 – 53 – 61

Na Quina basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de dois, três quatro ou cinco números. A aposta com cinco números sai por R$ 2,00.

SUPER SETE

Ainda nesta segunda-feira, acontece o sorteio da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal. O concurso 70 pode pagar R$ 3,9 milhões.

Na última sexta-feira (dia 19), ninguém acertou a sequência.

Dois sortudos, entretanto, marcaram seis dos sete números e, por isso, ganharam R$ 23.748,13.

Quem fez cinco acertos não ficou de mãos vazias. Ao todo, 117 apostas levaram R$ 579,92 cada.

Veja como foi o sorteio:

0 – 1 – 0 – 5 – 5 – 3 – 6

O volante da Super Sete contém sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deve escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo um e no máximo dois números por coluna com oito a 14 números marcados e no mínimo dois e no máximo três números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna). O valor da aposta é de R$ 2,50.

ENTENDA OS PROCEDIMENTOS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, sediado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, três vezes por semana – segundas, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

O único dia em que não há sorteios é domingo.

