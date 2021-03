'Governo federal financia apenas 20% das UTIs de São Paulo', diz vice-governador

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, fez duras críticas ao governo federal nesta segunda-feira (dia 22), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, o Ministério da Saúde não está repassando recursos para os leitos em unidades do SUS (Sistema Único de Saúde), como determinado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"O Ministério da Saúde faz um grande alarde do repasse realizado até o momento, mas faltou informar que 80% dos leitos habilitados até o momento seguem sem recursos federais", afirmou Garcia.

O vice-governador disse ainda que a União é ausente e nega o SUS de maneira deliberada. "O governo tem deixado os Estados em uma situação asfixiante", completou, ao comentar sobre a falta de auxílio quanto aos leitos.

VACINA: ARMA CONTRA A PANDEMIA

A coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Regiane de Paula, enalteceu o trabalho do Instituto Butantan, que produz a CoronaVac. Hoje, foram entregues mais de 1 milhão de doses do imunizante, que será aplicados em todo o Brasil.

Regiane, porém, também chamou a atenção do governo federal ao dizer que é preciso ação em âmbito nacional. "Precisamos de mais vacinas. Só assim poderemos acabar com a pandemia. O Butantan tem sido nosso grande suporte, fazendo com que Estado seja o primeiro em números absolutos de vacinação. Mas faço aqui um pedido ao Ministério da Saúde, para que cumpra o que disse que faria", afirmou.

Ainda segundo a coordenadora, o Estado de São Paulo já atingiu a marca de 4.718.193 doses aplicadas, entre primeira e segunda doses.