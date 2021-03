Governo de São Paulo anuncia investimento de R$ 211,6 milhões em ônibus escolares

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (dia 22), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o investimento de R$ 211,6 milhões na compra de ônibus escolares.

Do total de 868 ônibus escolares, 549 já foram entregues a 372 municípios. São 168 ônibus modelo ORE 2, da Mercedez Benz, com capacidade para transportar 44 estudantes mais o condutor e 700 ônibus do modelo ORE 3, da Volkswagen, com capacidade para 59 estudantes, além do condutor. Os dois modelos estão equipados com dispositivos de acessibilidade para estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O investimento nos ônibus escolares foi realizado mesmo durante o recesso escolar por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus. A ideia é que o Estado esteja, desde já, preparado para o retorno assim que for possível.

“ Quando do retorno das aulas, um dos itens mais importantes e inclusivos é o transporte escolar. Sem ele, não chegamos a todos”, afirmou o secretário da Educação de São Paulo, Rossieli Soares.

RESTRIÇÕES

Desde o último dia 15, as escolas da rede estadual de São Paulo estão abertas apenas para garantir merenda a alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio.

O governo antecipou em duas semanas o recesso anual, paralisando as atividades entre 15 e 28 de março, período no qual os estudantes não terão nenhuma atividade.

A medida visa restringir a circulação de alunos e funcionários a fim de evitar a propagação da Covid-19.

No âmbito municipal, a Prefeitura da Capital também decretou recesso desde o dia 17.

Durante o período, as unidades escolares do município funcionam em horário reduzido, das 10 às 16h. Além de manter a rotina de adequação das escolas aos protocolos sanitários e de segurança da Covid-19, os serviços de limpeza, pequenos reparos e poda de mato continuam a ser executados.

As previsão é que, na cidade, as aulas presenciais sejam retomadas no dia 5 de abril, após o feriado da Páscoa.