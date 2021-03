Dois apostadores dividem prêmio principal da Mega-Sena do fim de semana

Dois apostadores tiraram a sorte grande e dividiram o prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2354, sorteado no último sábado (dia 20).

Um dos felizardos da Mega-Sena é de Salvador, na Bahia, e o outro é de Brasília, no Distrito Federal. Cada um deles levou para casa R$ 22.779.788,25.

Outras 169 pessoas acertaram cinco pontos e receberam R$ 21.989,10 da Mega-Sena.

Quem marcou quatro dezenas também ganhou – foram 6.593 apostas, que levaram R$ 805,21 cada.

Os números sorteados na ocasião foram os seguintes:

06- 18 – 25 – 30 – 42 – 54

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio anterior, da última quarta-feira, ninguém havia acertado as seis dezenas e, por isso, o prêmio principal estava acumulado.

Houve 71 apostas que chegaram muito perto do prêmio milionário. Elas acertaram a quina (cinco pontos) e ganharam prêmios individuais de R$ 45.966,00.

Outros 5.457 apostadores ganharam R$ 854,36 por terem acertado a quadra (quatro pontos).

REGRAS DA MEGA-SENA

O próximo concurso, a ser realizado nesta quarta-feira (dia 24) pode pagar R$ 22 milhões.

Quem quiser tentar a sorte, pode fazer uma aposta mínima, que custa R$ 4,50. O palpite pode ser dado até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal. Trata-se de uma boa opção em tempos de pandemia, quando o isolamento social se faz necessário.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele que acertar os seis números tirados do globo. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços de cada aposta:

R$ 4,50 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 126 – oito números

R$ 378 – nove números

R$ 945 – dez números

R$ 2.079 – 11 números

R$ 4.158 – 12 números

R$ 7.722 – 13 números

R$ 13.513,50 – 14 números

R$ 22.522,50 – 15 números

A Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Já com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

SABE COMO FUNCIONAM OS SORTEIOS?

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h, de segunda a sexta-feira. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, três vezes por semana.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

O Metro World News acompanha tudo em tempo real e publica os resultados no site e nas redes sociais.