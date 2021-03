Mulheres batem recorde entre os aprovados nas Fatecs

O número de candidatas no vestibular da Fatec (Faculdades de Tecnologia do Estado) cresceu consideravelmente, passando para 47,83% no primeiro semestre deste ano, contra 33,12% no mesmo período do ano passado. Ao atingir praticamente a metade do contingente de concorrentes, elas bateram o maior índice histórico de mulheres aprovadas nas Fatecs. É o que revela um relatório divulgado na última semana sobre o perfil dos candidatos a uma vaga na instituição.

O levantamento foi realizado pela FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), responsável pelos processos seletivos das unidades de CPS (Centro Paula Souza).

MAIS CONCLUSÕES

Outro aumento que chama a atenção é o de aprovados com mais idade na Fatec, embora o maior público continue sendo o de jovens de 18 a 28 anos, que representa 48,81% neste semestre. Passou de 17% para 25% o percentual de estudantes com idade entre 29 e 40 anos, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Cresceu também a quantidade de estudantes da Fatec autodeclarados afrodescendentes (de 29,54% para 32,72%) e os que fizeram o Ensino Médio integralmente em escola pública (de 79,12% para 89,13%).

O relatório traz ainda um dado relevante em tempos de aulas remotas: 99% dos aprovados têm conexão à internet em casa.